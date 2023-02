“Wij overlegden wél met de politie.” Burgerlijk ongehoorzame eco-mars gaat door van 10 tot 14u

Wat er morgen juist staat te gebeuren rond Gent, is nog steeds niet duidelijk. Wel laat Extinction Rebellion weten dat ze afgesproken hebben om 10 uur aan het Citadelpark, naast het SMAK. “Van daaruit houden we een burgerlijk ongehoorzame mars, maar de route daarvan houden we geheim", klinkt het. Gisteren liet de politie weten dat ze voor het eerst een drone gaan inzetten, om de betogers te kunnen volgen. Ze zegden geen enkel contact te kunnen leggen met Extinction Rebellion. “Klopt niet, wij hebben een uur samen gezeten met iemand van de politie.” Maar dat wordt door de lokale politie van Gent ontkend.

Fossiele brandstoffen





Wat er ook van zij, Extinction Rebellion voert zaterdag actie rond Gent. Ze krijgen daarbij steun van partnerorganisaties zoals Grootouders voor het Klimaat en Boerenforum. “De wetenschap is het er unaniem over eens: om onze planeet leefbaar te houden moet de transitie weg van fossiele brandstoffen onmiddellijk ingezet worden. Onze overheid heeft daartoe, ondanks herhaaldelijke terechtwijzingen van de Europese unie én een verloren rechtszaak tegen haar eigen burgers, nog steeds geen concreet plan. Integendeel, volgens recent bekendgemaakte cijfers gaf België 13 miljard subsidies of belastingvoordelen aan fossiele brandstoffen in 2019.”

Dat ze met hun actie - vermoedelijk gaan ze het verkeer op de stadsring, of op de op- en afritten naar Gent, lamleggen - voor hinder zorgen, nemen ze er graag bij. “We zijn zeker dat mensen die reeds getroffen worden door de klimaatcrisis, hetzij door overstromingen, hongersnood of bosbranden, ... begrip zouden hebben voor het oponthoud en onze manier van actievoeren. Wanneer het brandalarm afgaat, is dat ook onaangenaam. Dat is namelijk het doel van een alarm: mensen wakker schudden.”

