“Wieslaw ligt te sterven op straat, en niemand die hem helpt”: buurt slaakt noodkreet voor terminale Poolse zwerver

GentAl meer dan twee jaar kampeert Wieslaw Sienkewiecz (73) aan de kerk van Ekkergem. De man is psychisch ziek, maar heeft ook kanker en diabetes. Hij is aan het einde van zijn Latijn. De buurtbewoners die zich over hem ontfermen, weten niet meer waarheen. “Telkens opnieuw botsen we op regels en wetten, maar de realiteit is wel dat deze man intussen ligt te sterven op straat. En hier in Gent laat men dat blijkbaar gewoon gebeuren.”

Bert Buysse is één van de ‘buddies’ die zich over Wieslaw ontfermt. Hij ziet de man zienderogen achteruit gaan. “Het is écht erg nu", vertelt Bert. “Hij gaat fysiek én mentaal zwaar achteruit. In het begin dat hij hier was en in de portiek van de kerk ‘woonde’, sprak hij nog behoorlijk Frans. Nu is het enkel nog Pools, áls hij nog iets zegt. Hij ligt het grootste deel van de dag in zijn tent. In het begin waren we met een hele groep buddies die voor Wieslaw zorgden. Maar heel wat mensen hebben afgehaakt, omdat ze het gewoon zelf niet meer aankonden. Drie keer per dag gaan we nu bij hem langs, maar elke keer dat je die tent open trekt, is het afwachten of Wieslaw nog leeft. Dit is mensonwaardig, zeker in een sociaal-voelende stad als Gent.”

Volledig scherm In 2019 woonde Wieslaw in een gekregen tentje tegen de kerk van Ekkergem © Wannes Nimmegeers

Rechten

Het is niet dat het stadsbestuur niks deed, benadrukt Bert. “Er is gekeken naar Wieslaw, de dienst Outreachend Werken is bij hem geweest, hij heeft eens drie maanden in een tijdelijke opvang gewoond, en ook even in een caravan in Drongen. Maar telkens botsen we op de bureaucratie. Wieslaw heeft in België geen rechten opgebouwd, en in Polen wel... Maar die man kan helemaal niet meer naar Polen. Hij is gewoon te ziek om vervoerd te worden.”

Wieslaw belandde ook al in het ziekenhuis. “Hij heeft waanideeën. Hij heeft schrik dat zijn organen gestolen gaan worden, dus wil hij niet onder narcose. Hij kan dus niet behandeld worden, en wil ook geen scan meer laten maken. We weten dat zijn kanker is uitgezaaid naar zijn nieren en zijn maag, maar hoe ver de ziekte precies gevorderd is, weten we niet.”

Volledig scherm In Drongen moest Wieslaw vertrekken nadat een buur klacht neerlegde, omdat de caravan daar wettelijk gezien niet mocht staan. © Stefaan Temmerman

Trappen

“Buurtbewoners van Ekkergem die zich over Wieslaw ontfermen, kunnen hem niet in huis nemen. Ze hebben geen sanitair op het gelijkvloers en Wieslaw kan nauwelijks nog lopen, laat staan de trap opgaan. Zijn behoefte doet hij nu gewoon in het park. Drie keer per dag brengen we hem eten en medicijnen. En elke keer vrezen we dat het de laatste keer zal zijn.”

“De perfecte oplossing zou zijn dat Wieslaw een plaatsje krijgt in een woonzorgcentrum, waar hij op een waardige manier kan sterven. Maar dat kan technisch gezien niet”, weet Bert. “Wat als je dat doet voor Wieslaw? Wat moet je dan met die tientallen andere mensen die in dezelfde situatie zijn? De stad wil geen precedent scheppen, en ook een aanzuigeffect vermijden. Allemaal begrijpelijke argumenten. Maar de realiteit is wel: hier ligt een man van 73 jaar te sterven, in een tentje, op straat. En niemand doet iets.”