Wie zag deze ‘poes’? Onschuldige grap, of actie tegen Poetin?

“Heb jij onze poes gezien? Filou, onze rosse kater, is eergisteren ontsnapt bij ons thuis in de Zebrastraat. Hij is pas 3 jaar jong geworden, is heel lief en we missen hem enorm. Hij is helemaal niet schuw van mensen. Filou heeft iets meer eetlust dan andere poezen dus weegt hij ook iets meer. Heb je hem gezien? Of heb je tips? Je kan ons 24/7 bereiken op volgend nummer: 02 374 34 00.”