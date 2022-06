Wie wil de driejaarlijkse Monumentenprijs winnen? Projecten indienen kan tot eind augustus

Gent Minard­schouw­burg krijgt een terras: “Mensen naar ons gebouw lokken, ook als er geen voorstel­lin­gen zijn”

“De Minard is van alle Gentenaars, dus doen we er alles aan om zoveel mogelijk Gentenaars te laten kennis maken met dit prachtige gebouw en zijn geschiedenis.” Alles, dat is voortaan dus ook een terras uitbaten. Voor de trappen van het huis van Romain De Coninck komen drie mooie, houten banken van Gentse makelij, die ‘discutables’ worden genoemd.

