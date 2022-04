Wie was Amelie? Mysterie van gevonden grafzerk alvast een klein beetje opgehelderd

GentJe kon het op zijn minst een opvallende vondst noemen: Amelie De Bock (29) uit Gentbrugge vond in haar tuin een grafsteen met haar eigen (voor)naam op. Amelie Vander Cruyssen overleed echter honderd jaar geleden. En één van onze lezers, Eddy Stevens, kwam al snel tot een andere opvallende conclusie. De grafsteen van Amelie lag namelijk in de tuin van haar achterburen. Of niet?

“Zo moeilijk kan ze niet te vinden zijn”, dacht Eddy Stevens (63), politiecommissaris uit Galmaarden, toen hij het opvallende verhaal van Amelie en Vincent las in onze krant. Het koppel vond een grafsteen in de tuin, van een dame die in 1883 overleed, ook genaamd Amelie. Stevens dook in het rijksarchief en vond dat het overlijden van Amelie geregistreerd staat in de Kerkstraat ... parallel met de straat waar het koppel nu woont. Met hertekende grenzen in het achterhoofd, ligt de steen dus wellicht in haar eigen achtertuin, of die van de achterburen, begraven.

“Ik heb geen band met de familie of met het gezin uit Gentbrugge", verduidelijkt Eddy. “Ik pikte enkele maanden geleden gewoon een nieuwe hobby op: snuisteren in de genealogie van mijn eigen familie. Al snel raakte ik tot in de jaren 1600. Er zitten wel wat spannende elementen in, zo veranderen families van naam, worden kinderen erkend en kan je verloren familieleden terugvinden”. Omdat hij intussen wat ervaring heeft met het opduikelen van zulke historische stukken, dook hij in het rijksarchief. Daar vond hij de overlijdensakte van Amelie Vander Cruysse. “Haar zoon Desiré De Vos, toen 34, gaf haar overlijden aan, met adres Kerkstraat 152". Daar is intussen een bedrijfje gevestigd.

Quote Een grafsteen is gewoon een steen. Een lichaam in de tuin begraven is dan wel weer illegaal Uitvaart Vlaanderen

Mysterie gedeeltelijk opgelost, al blijft de vraag natuurlijk waarom je een grafsteen in de tuin zou begraven. Op zich is dat niet illegaal. Een grafsteen is gewoon een steen. Een lichaam in de tuin begraven is dan weer wel illegaal. Volgens Uitvaart Vlaanderen mag een lichaam enkel begraven worden op een begraafplaats of kerkhof. Na een crematie mag je wel as uitstrooien of begraven op privéterrein. Daarvoor heb je dan wel de schriftelijke toestemming nodig van de eigenaar van dat terrein.

