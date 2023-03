Wie poetst de vuile schuilhuisjes rond de Korenmarkt? “Zelfreinigend glas werkt precies niet zo goed”

Dronken man voor rechter na zinloos geweld tegen Gentse agent aan Vlasmarkt: “Door hersenkneu­zing nog steeds niet in staat om job te doen”

Een dronken man die in de nacht van 23 op 24 oktober 2021 een man in elkaar sloeg die rustig een frietje zat te eten op het Walter De Buckplein moest zich vandaag voor de rechter verantwoorden. Hij deelde op die bewuste nacht - zonder duidelijke aanleiding - een schop uit en een vuistslag uit. Het slachtoffer, aan de slag als agent bij de Gentse politie, voelt vandaag nog steeds de gevolgen van het zinloze geweld. “Hij heeft me waarschijnlijk ‘mietje’ of ‘vreemdeling’ genoemd, ik weet het niet meer”, aldus de dader.