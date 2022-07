Wie nog zou twijfelen, is eraan voor de moeite: Blaarmeersen volledig volzet, strandzone afgesloten

Gent IN BEELD. Dit was dag drie van de Gentse Feesten

Voor we aan dag vier beginnen van de Gentse Feesten: nog snel even terugblikken op dag drie. Onze fotograaf liep een hele dag door de feestenzone en maakte daar de beste beelden. Van een vrouw met Cara Pils op haar gezicht geschminkt tot een man die bij het ochtendgloren nog een Irish Coffee uit zijn schoen dronk. Scroll er even door en vergeet die kater voor een paar seconden.

18 juli