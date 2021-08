Wie is Marieke Blomme (40) die als eerste vrouw hele kustlijn afzwom én record aan diggelen sloeg? "Ik moest een uitdaging hebben in coronatijden”

volleybal Georges Van der Straeten organi­seert voor de tiende keer de Memorial Hanne De Smet: “VDK Gent zal doorgaan met de traditie”

18 augustus Niet alleen door zijn imposante figuur is Georges Van der Straeten erg bekend in de volleybalwereld. Bij VDK Gent trainde hij vele jaren volleybalsters op alle niveaus. Hij was vanaf de eerste minuut betrokken bij de organisatie Memorial Hanne De Smet. De tiende editie zal plaatsvinden in de Edugo Arena op zaterdag 21 en zondag 22 augustus. Het is voor de Gentenaar het gepaste moment om de fakkel door te geven.