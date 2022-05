Wie in Oost-Vlaanderen betrapt wordt met smartphone achter het stuur, is voortaan rijbewijs kwijt

Afleiding door gsm- of smartphonegebruik aan het stuur is één van de grote ‘killers’ in het verkeer. Volgens het Vias Institute houdt acht procent van de dodelijke ongevallen verband met het gebruik van gsm’s achter het stuur. Op de Belgische wegen komen er naar schatting per jaar vijftig bestuurders om en raken er nog eens 4.500 gewond.

Om de Oost-Vlaming op andere gedachten te brengen, neemt het parket nu forse stappen. Eerder maakte het parket Halle-Vilvoorde al bekend dat wie sms’t achter het stuur een onmiddellijke intrekking van het rijbewijs voor acht dagen riskeert. Het parket van Oost-Vlaanderen sluit zich nu aan bij deze actie.

“De laatste jaren is het gebruik van mobiele toestellen tijdens het rijden aanzienlijk toegenomen”, klinkt het in een persbericht. “Uit een Europese enquête blijkt dat één op vier Belgische bestuurders berichten leest of verstuurt tijdens het rijden en dat één op zes nog steeds niet handenvrij belt achter het stuur.”

Dat het probleem ook in Gent wijdverspreid is, blijkt uit cijfers van de politiezone. Dagelijks worden zo’n zes bestuurders betrapt op gsm-gebruik achter het stuur. In de eerste drie maanden van 2022 liepen zo 327 gsm’ende fietsers en autobestuurders tegen de lamp. Hen wachtte een fikse boete van 174 euro.

Elke dag zes boetes

“Door een recente wetswijziging is het gebruik van de gsm achter het stuur een overtreding van de derde graad is geworden”, legt parketwoordvoerder Jana Vanmeerhaeghe uit. “Hierdoor kan het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken worden. Zulke acties zijn duidelijk nodig. Deze voormiddag (maandagvoormiddag, red.) alleen al zijn er 25 rijbewijzen ingetrokken.”

Naast de strengere bestraffing loopt ook een nieuwe grootschalige campagne van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Die moet bestuurders overtuigen om in ‘automodus’ te gaan. “Geen enkele melding of oproep is een ongeval waard”, klinkt het. “Je lief, vrienden, baas of mama begrijpen heus wel dat je hen even negeert tot je veilig op je bestemming bent.” Wil je jouw smartphone toch gebruiken tijdens het rijden, bijvoorbeeld als gps? Dan mag dat enkel als je hem in een houder bevestigt.

LEES OOK: