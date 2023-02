“Wie heeft nog geen eetplannen vanavond?”, Mathieu Terryn en Bockie De Repper trakteren op burgers en bier

“Wie is er in Gent en heeft nog geen eetplannen vanavond?”, vragen Mathieu Terryn (frontman van Bazart) en Bockie De Repper (rapper en vlogger) zich af op Instagram. “Wij trakteren op lekkers.” Het lijkt te goed om waar te zijn, maar het is wel degelijk waar: vanavond trakteren de toppers iedereen die langskomt op hamburgers en vaten Super 8 bier.

Waar dat feestje precies doorgaat, is nog even onduidelijk. “Op café in Gent vanaf 17.30 uur. Houd onze sociale media en dat van Burgerplicht in de gaten voor meer info”, zegt Mathieu. Burgerplicht is het platform waar de zanger en Bockie hun hamburgeravonturen delen. Het is ook de motor achter het burgerfestival Drip dat de zanger en de vlogger deze zomer voor de tweede keer organiseren.