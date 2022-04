Wie heeft het beeldje voor overleden Becky (24) meegenomen? “Zo was ze er altijd bij in Bar Broos”

GENTEen mariabuste, bedekt in zonnebloemen, ter ere van overleden vriendin Becky. Dat hebben dieven ontvreemd uit Bar Broos. De vrienden en collega’s van Becky zitten in zak en as. “Het is enorm waardevol voor ons, zij weten waarschijnlijk niet wat ze in handen hadden. We willen het héél erg graag terug”.

Wie neemt dàt nu mee? Dat is de vraag die de vrienden en collega’s van Becky Quissens zich stellen. De mariabuste, bedekt in de favoriete bloemen van de Wingense vrouw, was een eerbetoon dat haar aanwezigheid moest garanderen in het café op de Oude Beestenmarkt. Vriendin Babette Verheecke (29) beschilderde het beeldje naar aanleiding van de herdenking voor Becky. “Op die manier was ze altijd een beetje bij ons, dat het nu ergens anders staat is heel moeilijk te verkroppen”.

Een fleurig memento

Een jaar geleden, op 22 maart 2021, staat de wereld in Gent, Wingene en Waregem heel even stil. Dan overlijdt Becky Quissens, een speelse, levendige vrouw van 24 jaar oud. In Desselgem, waar ze in het jeugdhuis werkte, wordt een herdenking georganiseerd, in Bar Broos in Gent doet haar Gentse vriendenkring hetzelfde. “Ik was afgestudeerd aan het KASK maar zat even in een creatieve dip. Het idee om mariabeeldjes te beschilderen, zat al even in mijn hoofd en toen de éénjarige herdenking van Becky’s overlijden eraan kwam, kreeg ik voor het eerst in lange tijd weer zin om iets te maken”, zegt vriendin Babette Verheecke.

Babette decoreert het beeldje van zo’n 30 centimeter hoog met bloemen en geeft het terug aan Bar Broos, waar Becky vaak achter de toog stond. Op de eerste herdenking maken ze een stadswandeling voor Becky en verzamelen nadien in het café.

Voor altijd bij Bar Broos

“Ze was zo’n sociaal mens. Onze vriendenkring is eigenlijk gecreëerd door haar. Ze kende zo veel mensen, zat in allerlei verenigingen en was enorm geëngageerd. Eigenlijk vergat ze vooral aan zichzelf te denken”. Dat verhaal klonk toen ook bij Jakkedoe, het jeugdhuis in Desselgem waar ze actief was. “Ze was altijd goedlachs en je kon alles tegen haar vertellen. Dat zijn eigenlijk de momenten die voor mij bijblijven: als we babbelden over het dagelijkse leven, over het jeugdhuis, maar even goed over ons privéleven. Op korte tijd heeft ze heel veel betekend voor Jakkedoe. Behalve haar projecten stond ze ook altijd klaar voor alle jongeren”, vertelde voorzitter Kenny Nguyen.

Als Becky uit het leven stapt, komt dat als een zware klap. “Ik was in shock, maar als vriendenkring zijn we naar elkaar toegetrokken”, zegt Babette. “Daarom is dat beeldje zo belangrijk, omdat ze er zo toch bij bleef. Zij verbindt ons, we willen niet dat ze vergeten wordt”.

Wie heeft het beeldje?

Babette beseft heel goed dat de dieven van het beeldje wellicht niet veel kwaads in de zin hebben. “Het is niet veel waard, maar het beeldje heeft voor ons, als vriendenkring, een erg belangrijke emotionele waarde. Daarom willen we het wel écht terug. Het is waarschijnlijk een student die het meegenomen heeft”. Dus komt er nu een oproep: breng het beeldje voor Becky terug. “We zijn niet boos. Stuur ons een berichtje, of breng het terug naar het café.”

