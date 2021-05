Wie deze bloeiende lijkenplant wil zien én ruiken, moet vandaag naar Gentse Plantentuin

GENT Meer dan enkel dat roze: ook Gentse basisscho­len krijgen meer soorten kleurpotlo­den voor verschil­len­de huidskleu­ren

17 mei Huidskleur, dat is dat vage zalmroze in elke kleurpotlodenset. Tenminste, dat is waar kinderen automatisch naar grijpen, zelfs als hun eigen vel een heel andere tint heeft. In Leuven krijgen kinderen daarom een kleurpotlodenset met verschillende ‘huidskleuren’, en ook de Gentse scholen zullen niet achterblijven.