Westerbegraafplaats vol agenten: “Op zoek naar persoon in kader van familiaal geweld”

Enkele maanden geleden was er ook al opschudding over de Westerbegraafplaats, toen een meisje van 14 daar was aangerand. Zondagavond was de politie er aanwezig om een helemaal andere reden. “Heel wat agenten waren op zoek naar een persoon in het kader van familiaal geweld”, gaf politiewoordvoerder Bart De Cocker aan. “We hebben ook bijstand gevraagd van een helikopter om te helpen zoeken. Dat is uiteindelijk gelukt, we hebben de persoon kort na 19 uur gelokaliseerd, maar dan op een andere locatie in de buurt.” De rust is intussen teruggekeerd op het kerkhof.