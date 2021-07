Werkonderbreking bij Volvo Cars achter de rug: 40-urenweek stuit op protest

Volvo Cars in de Gentse haven wil vanaf volgend voorjaar een nieuw arbeidsregime op poten zetten. Bijna 6.000 van de 6.500 werknemers die in ploegen aan de slag zijn, zullen voortaan 40 uren per week moeten werken in plaats 37,5 uur. Het bedrijf voorziet compensaties in loon en vrije tijd, maar die zijn volgens de medewerkers te mager.

Volvo Cars geeft mee dat het bedrijf goed draait. Zo is er veel vraag naar het succesmodel XC40, wat één van de redenen is waarom de productie verhoogd moet worden. Blomme: “De komende maanden werven we honderden extra mensen aan, maar moeten ook de uurroosters aangepast worden. We merken echter dat hier ongerustheid over is ontstaan. Daarom gaan we opnieuw in dialoog.”