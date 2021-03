Werknemers Volvo Cars krijgen 6 maanden ouderschapsverlof, ook de mannen

De nieuwe regeling geld voor alle ouders van kindjes geboren vanaf 1 april 2021, die werken bij eender welke tak van Volvo Cars. Het gaat dus om 9 autofabrieken wereldwijd, en dus ook die in Oostakker bij Gent, maar ook om commerciële- of de sales-afdelingen. Bij Volvo Cars werken nochtans hoofdzakelijk mannen, ongeveer 70%. Het zal het bedrijf dus een stevige duit kosten, maar daar gaat het niet om. “Je kunt deze maatregel moeilijk in kost of waarde uitdrukken”, zegt de Zweedse Hanna Fager, hoofd van Corporate Functions. “Wij geloven dat innovatie in het personeelsbeleid de prestaties zal verhogen en zo ook het resultaat van ons bedrijf.”

De nieuwe regeling komt niet in de plaats van wat de overheid biedt, maar vult ze wel aan. Heel concreet krijgen de vrouwelijke werknemers in ons land dus 11 weken extra, voor de mannen is de winst veel groter. Zij krijgen in België standaard 3 weken geboorteverlof, dat worden er nu 26. Dat ook adoptie en pleegouders meegenieten van dezelfde regeling, is ongezien in ons land. Die krijgen nu normaal 7 weken verlof, of 14 als het kind een beperking heeft. Bovendien zal Volvo de regeling, die uitgaat van het Family Bond-programma van Volvo Cars, zelfs promoten. “Als een werknemer straks pakweg 12 weken geboorteverlof komt vragen, zullen we vragen: waarom geen 24?” Het ouderschapsverlof moet 3 maanden vooraf worden aangevraagd, en kan zelfs worden opgesplitst. Wel moet het worden opgenomen in de die jaar na de geboorte of de aankomst van het kind.