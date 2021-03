Werknemer van UGent steelt 106.000 euro over een periode van 10 jaar: “Ik had een gok- en drankprobleem”

De beklaagde was al sinds 1976 aan de slag bij de UGent. Enkele jaren later ging hij aan de slag op de vakgroep Dierwetenschappen en Aquatische Ecologie, waar hij de facturatie verzorgde aan externe bedrijven. De man had een volmacht op een rekening van de vakgroep. Toen enkele collega’s met pensioen gingen of andere oorden opzochten, kreeg hij plotseling alleen volmacht op de rekening. Tussen 2009 en 2019 schreef hij 106.000 euro over naar zijn eigen rekening. “Ik had een serieus gok- en drankprobleem, al dat geld heb ik daar aan uitgegeven.” In totaal heeft hij voor meer dan 80.000 euro aan cash afgehaald.