Werknemer overlijdt tijdens arbeidsongeval in Coca-Colafabriek in Zwijnaarde

Een productiemanager bij Coca-Cola is zaterdagmorgen overleden tijdens een arbeidsongeval op de site in Zwijnaarde. Met een collega onderzocht hij een machine die terug aansloeg. “Iedereen is heel aangeslagen”, laat woordvoerster Eva Lefevre weten. Zijn collega is in kritieke toestand weggebracht naar het ziekenhuis. Het arbeidsauditoraat onderzoekt de omstandigheden.

Het ongeval vond zaterdagochtend plaats in de fabriek op de terreinen van Coca-Cola in Zwijnaarde. Twee collega’s onderzochten er een stilstaande machine die plots door onduidelijke reden terug in gang schoot. Een productiemanager, iemand die al geruime tijd werkzaam is in de weekendploeg van het bedrijf, kwam daarbij om het leven. Zijn collega werd zwaargewond weggebracht naar het ziekenhuis. Daar vecht de man nog voor zijn leven.

Een hele ochtend was brandweer en politie in de weer in de fabrieken van Coca-Cola. Ook het parket kwam ter plaatse. De machine waarin het ongeval plaatsvond, werd in beslag genomen. Het arbeidsauditoraat onderzoekt momenteel hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren.

Medeleven

Bij Coca-Cola is iedereen aangeslagen door het nieuws. “De collega’s zoeken nu steun bij elkaar”, zegt woordvoerster Eva Lefevre. “Ze krijgen daarbij begeleiding waar nodig. We bieden ons oprechte medeleven aan aan alle collega’s in Gent, familie en vrienden. Iedereen is er het hart van in.”