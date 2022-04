Werknemer (24) slaat bazin wanneer hij ontslagen wordt: “Ik voelde me onrespectvol behandeld”

De man werkte als arbeider bij Stad Gent, maar deed volgens zijn overste zijn werk niet goed. Ook nadat de kerel meermaals werd aangespoord om beter zijn best te doen, kwam er geen verbetering. Toen zijn bazin hem na enige tijd vertelde dat hij ontslagen was, ging hij volledig door het lint. Hij gaf de vrouw met vlakke hand een krachtige slag op het oor. De vrouw voelde zich nadien zodanig bedreigd door hem dat ze zich opsloot in haar kantoor totdat de politie de man kwam inrekenen.

Slechte dag

De beklaagde erkent dat hij in de fout ging. “Ik had die dag een slechte dag en voelde me daarenboven nog eens onrespectvol behandeld. Ik schaam me nu wel om wat ik gedaan heb en wil mijn excuses aanbieden”, sprak hij tegen de rechter. De man riskeert een gevangenisstraf van zes maanden en een boete van 400 euro.