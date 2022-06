Werken kiosk Citadelpark uitgesteld, toch geen zomerbar

Geen Monterey dus in 2022, want zelfs al zal er niet gewerkt worden aan de kiosk, er is geen tijd meer om nu nog een zomerbar voor te bereiden. De werken aan de kiosk werden in april aangekondigd, en waren - nog maar eens - een domper voor de organisatoren van Monterey. Want die kiosk staat centraal in de zomerbar, en een werf, daar wil niemand rond zitten. De organisatoren van Monterey openen een andere zomerbar, Theresia, in het slotklooster in de Theresianenstraat, en richten zich volledig daarop dit jaar. Al sluiten ze een kleinschalig festival rond de kiosk in september niet uit.