Werken aan weg richting veer Langerbrugge moeten volgend jaar starten: “Grote verbetering voor de fietsers”

De weg, die richting het veer van leidt, ligt deels in Gent en deels in Evergem. Vanaf het kruispunt met de Wondelgemkaai tot en met het kruispunt met de Langerbrugsestraat wordt de riolering aangepakt. Ook moet de straat een pak veiliger worden voor fietsers. Zo komt er een vrijliggend fietspad. De fietssnelweg van Langerbrugsestraat in Evergem wordt zo doorgetrokken richting het veer van Langerbrugge.

“De Kluizensesteenweg is erg belangrijk in functie van het verkeer van en naar de haven”, weet Watteeuw. “Het zal voor fietsers een zeer grote verbetering zijn naar veiligheid toe.” In totaal trekken verschillende overheden zo'n half miljoen euro uit. De Vlaamse overheid betaalt het leeuwendeel want de Kluizensesteenweg is vandaag nog een gewestweg. Na de heraanleg komt de weg in handen van Gent en Evergem.