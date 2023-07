Werken aan perrons Gent-Zuid opnieuw gestart: deel van bushaltes tijdelijk verplaatst

RECONSTRUC­TIE. 10 jaar geleden werd Aurore (29) vermoord na nachtje uit op Gentse Feesten: “Waarom zij? Dat blijft een vraagteken”

Aurore Ruyffelaere (29), een jonge geëngageerde lerares geschiedenis, keert dag op dag tien jaar geleden huiswaarts na een nachtje Gentse Feesten. De volgende ochtend zou ze echter nooit thuiskomen. Niet veel later krijgen de speurders de dader al in het vizier en wordt het lichaam van de jonge vrouw in de garage van diens flatgebouw gevonden. Moordenaar Andrei G. — beschreven door zijn buren als een “deftige, brave man” — is doordrongen van spijt, maar zijn motief blijft een raadsel.