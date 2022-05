Werken aan Overpoort nu écht gestart: feeststraat wordt woonerf

Gent Al dertig jaar om gevraagd, maar toch negatief advies: ook Stad Gent keert zich tegen stelplaats De Lijn

De trambrug ligt er al méér dan tien jaar, er is politieke wil én er is geld. Maar of de stelplaats van De Lijn langs de Wiedauwkaai er tegen 2026 komt, is stilaan hoogst onwaarschijnlijk. Na eerdere negatieve adviezen, sluit nu ook de Stad Gent zich hierbij aan. “De brandweer plaatste vraagtekens bij de brandveiligheid”, zegt schepen Watteeuw. “Dat kunnen we niet negeren.”

