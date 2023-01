Werken aan Gentbruggebrug zorgen ervoor dat bussen 3 en 6 haltes in Sint-Amandsberg niet kunnen bedienen

Gent Gent overspoeld door shoppers en kersttoe­ris­ten, chaos aan centrumpar­kings tot gevolg

Het is deze vakantie over de koppen lopen in Gent-centrum. De kerstmarkt trekt ongelooflijk veel bezoekers en ook de winkelstraten lopen goed vol. Op donderdag waren alle centrumparkings zo goed als volzet, wat voor heel wat files en verkeerschaos zorgde.

29 december