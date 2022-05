Werken aan Gent-Sint-Pieters kunnen herstarten: vergunning is binnen

Wie af en toe de trein neemt in Gent-Sint-Pieters had het ongetwijfeld al gezien. Sinds midden maart lagen de werken in het tweede grootste station van Vlaanderen opnieuw stil. Aannemer Antwerpse Bouwwerken NV kreeg géén vergunning om grondwater op te pompen.

De Stad Gent vreesde verdroging, maar ook wateroverlast in Overmeers. Het idee was immers om het water te lozen in Overmeers. Dat natuurgebied wat verderop is van nature erg nat. Bij veel regen kampen de buren sowieso al met problemen.

Een nieuwe oplossing krijgt nu wel groen licht. De aannemer trekt binnenkort een lange pijpleiding naar de Leie. Hiervoor kende de Vlaamse overheid afgelopen maandag een vergunning toe. Bij de Stad Gent wordt alvast positief gereageerd. “We moeten nog eens kijken welke randvoorwaarden de Vlaamse overheid oplegt”, zegt bevoegd schepen Tine Heyse (Groen). “Maar het is uiteraard in ieders belang dat de werf opnieuw kan starten.”

Géén infiltratie

Wat de gevolgen zijn van het oppompen voor het grondwaterpeil in de buurt, moet echter nog blijken. De NMBS en de Stad Gent kwamen alvast overeen om de verdroging van nabij te volgen. Schepen Heyse, die zelf in de buurt woont, kaartte aan hoe de buurt in 2009 al te maken kreeg met verdroging. In die periode werd ook gewerkt aan het station.

Het idee van de Stad Gent was om het water verderop te laten infiltreren. Die piste is door de aannemers wel degelijk onderzocht, maar bleek niet haalbaar. Zo was de bedoeling om het water opnieuw in de grond te pompen op de campus Schoonmeersen van de HOGENT, maar dat zag de hogeschool niet zitten.

De NMBS belooft nu om maatregelen als de gronden in de buurt uitdrogen. Verder is de vraag wanneer de werken afgerond zullen zijn. “We zitten volgende week samen met de aannemer”, zegt woordvoerder Gisèle Rogiest. “Het is zaak om nu zo snel mogelijk met de pompwerken te starten. Dan kunnen we ook de funderingswerken snel aanvatten.”

Kortom: officieel wordt aan de einddatum, eind 2027, nog niet geraakt. De werf startte immers al in 2010, maar de datum werd sindsdien al verschillende keren opgeschoven. En ook de kostprijs swingt de pan uit. Twee jaar geleden berekende het Rekenhof dat de bouwkost van de vooropgestelde 350 miljoen euro al naar 595 miljoen euro steeg. Of die raming - gezien de gestegen grondstofprijzen - nog steeds klopt, is twijfelachtig.

