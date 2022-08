Werken aan bus- en tramstation Zuid uitgesteld: “Wapeningsstaal is niet tijdig beschikbaar”

Gent Gevel Sint-Barbara­kerk schittert als nooit tevoren. “Eerst zes ton vuil afgevoerd, dan alles gerestau­reerd”

Een kleine twee jaar werk heeft het gekost, maar de de Sint-Barbarakerk in de Savaanstraat schittert als nieuw. De koepel en het dak waren al eerder klaar, maar nu is dus ook de gevel uit de stellingen. Daarmee is de restauratie van de buitenkant van de kerk afgerond. Voor de binnenkant blijft het wachten op subsidies.

3 augustus