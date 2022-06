Werken aan Brugsesteenweg van start: 5 weken omrijden

GENT Gentse studenten niet blij met ‘knip’: “Meer begelei­ding is een recht, zet er dan ook middelen tegenover”

De knip komt er. Geen nieuwe stap in het circulatieplan, maar wel een ommezwaai in het hoger onderwijs. Wie na twee jaar niet geslaagd is voor alle vakken van zijn eerste bachelor, mag niet meer herstarten in die richting. De Gentse Studentenraad heeft twijfels bij de beslissing van minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

13 juni