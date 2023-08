Werfkraan valt op gebouw en wagen: “Ik dacht dat mijn woning ging instorten”

Aan de Meulestedekaai in Gent is maandagochtend een werfkraan van 30 meter hoog omgevallen. Hierbij raakten een gebouw en een wagen zwaar beschadigd. “Als bij wonder vielen er geen gewonden.”

KIJK. Beelden tonen hoe de werfkraan zware schade aanricht aan gebouw en wagen

Buurtbewoner Bart Vermeiren werd omstreeks 7.30 uur opgeschrikt. “Het klonk alsof arbeiders hier een zware, betonnen plaat lieten vallen”, getuigt hij. “Maar dat lawaai bleef maar aanhouden. Op een gegeven moment wist ik het zeker: mijn huis gaat instorten.”

Het lawaai bleek afkomstig te zijn van een dertig meter hoge kraan die omgevallen was, en dwars over de werf van sociale woonmaatschappij ABC kwam te liggen. Barts woning bleef als bij wonder gespaard, net als het aanpalende flatgebouw.

Wagen zwaar beschadigd

Naast de werf raakte een wagen ook zwaar beschadigd. “We mogen van geluk spreken dat er geen kinderen betrokken waren”, vertellen eigenaars Joris en Gisela. Zij wonen twee huizen naast de werf. Hun wagen stond op de verkeerde plaats op het verkeerd moment. “Onze buurman passeerde met zijn wagen, waar zijn twee kinderen inzaten, langs de werf en zag alles gebeuren. Op enkele meters van hem viel de betonnen plaat neer, waarna de kraan neerstortte op onze wagen en uiteindelijk ook in het water belandde.” Het koppel was net terug van vakantie met hun kinderen in Italië. “We ontsnapten daar aan een hevige hagelbui en waren blij dat we er heelhuids aan ontsnapten. En dan dit...”

Volledig scherm De kraan belandde op een wagen en in het water. © DVEG

Even was er paniek, toen kort na het incident de bestuurder van de kraan, die het gevaarte met een afstandsbediening bestuurde, spoorloos verdwenen was. Er werd gevreesd dat hij gewond was, of erger, maar hij bleek in shock te zijn en had zich ergens afgezonderd. Maandag en dinsdag zal er bekeken worden hoe de situatie opgelost zal worden. Vermoedelijk zal een mobiele kraan ter plaatse komen om het neergestorte gevaarte uit het water en van de werf te halen. “Dat zal geen eenvoudige klus zijn”, vertelt een van de werkmannen, “want we moeten rekening houden met enkele gasleidingen die hier onder de grond zitten. Die mogen niet overbelast worden.” De kraan blijft maandag nog zeker liggen waar ze nu ligt en zal ten vroegste dinsdagavond getakeld worden.

Voor Gisela, de eigenares van de wagen, was het gek genoeg niet de eerste keer dat ze te maken had met kraanproblemen. “Enkele jaren geleden, ik woonde toen een beetje verder op Meulestede, raakte een kraan de gevel van mijn woning. Die stortte volledig in. Ik ben blijkbaar, jammer genoeg, expert op dat vlak.” Een expert moet uitmaken waardoor de kraan precies omviel.

Volledig scherm De betonnen plaat die neerstortte. © DVEG

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.