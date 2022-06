Wereldrecordpoging aan het Houtdok picknicken met zo veel mogelijk nationaliteiten: “Samen aan tafel zitten, dat is een basisrecht”

Ali (29) checkt nog even de rijstkoker: zijn veggie Biryani en pasta pesto is de basis voor de picknickers die hier vandaag verzamelen. Onder olijke begeleiding van Radio Blokbuster (Cirque) moeten hier voldoende mensen met buitenlandse roots samen eten om een nieuw wereldrecord te vestigen. Op een grote kaart duwen mensen een prikkertje op het land vanwaar ze afkomstig zijn. Ali is alvast de vertegenwoordiger voor Irak. Zes jaar geleden sloeg hij op de vlucht voor de oorlog. Zijn moeder en gezin waren hier al, na een jaar kwam hij achter. Ze wonen in Mechelen, hij werkt er in een restaurant en wil zijn eigen cateringbusiness beginnen. De biryani is maar het begin.

Volledig scherm We verklaren Braziliê voor 'geopend'! © Sofie Van Waeyenberghe

Volledig scherm Wereldrecord picknicken met verschillende nationaliteiten. © rv

De recordpoging komt niet uit de lucht vallen: op maandag is het Wereldvluchtelingendag en dus sloeg Vluchtelingenwerk Vlaanderen de handen in elkaar met Refu Interim en Cirque voor deze recordpoging. “We willen vooral de aandacht vestigen op jonge vluchtelingen”, zegt Tine Claus van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Niemand slaat zomaar op de vlucht, zij laten vaak familie en vrienden achter om uit slechte omstandigheden te raken”.

Volledig scherm Prikkertjes om de recordpoging bij te houden. © Sofie Van Waeyenberghe

Dat geldt dus ook voor Ali. Hij en zijn gezin wonen nu allemaal in Mechelen, maar dat is niet voor iedereen het geval. “De procedure voor gezinshereniging is ingewikkeld en lang, terwijl het op dat moment over mensen gaat die al erkend zijn als vluchteling. Het recht om samen aan tafel te zitten, om samen met je gezin te zijn, is universeel. Laat dat een beetje de boodschap zijn van vandaag”.

Het is niet allemaal kommer en kwel: hoewel Lydia uit Brazilië geen fan is van de huidige president, is ze hier gewoon op vakantie. “We zijn hier op bezoek bij familie, helemaal uit São Paulo en komen naar deze picknick voor de gezelligheid”. Ze knipt een lintje om Brazilië te ‘openen’ en prikt haar duimspijker op de kaart. Daarna is het vooral tijd voor eten, dansen, picknicken en bijpraten. De nieuwkomers kiezen de platen, de kano’s van Dokano zorgden voor (extra) waterpret. En het record, dat werd vastgesteld op 48 nationaliteiten. Vieren kon uiteraard in Bar Bricolage.

Volledig scherm Ali en zijn mama serveren alvast veggie Biryani en pasta met pesto. © Sofie Van Waeyenberghe

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.