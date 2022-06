‘Wereldrecord bommetje’ is van Gent. 298 mensen springen gelijktijdig het zwembad in

GentHet had behoorlijk wat voeten in de aarde om alles georganiseerd te krijgen, maar het is gelukt. Zwembad Lago Gent Rozebroeken mag op zijn tiende verjaardag het wereldrecord bommetje op z'n naam schrijven. 298 mensen sprongen gelijktijdig - en in de juiste houding - het zwembad in, zo stelde een official van Guiness World Records vast.