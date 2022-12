‘Wereldkoor’ van vier Gentse scholen charmeert publiek met muziek uit eigen land: “Hun ouders die komen kijken, dat is zo belangrijk”

In de buurt wonen erg veel kinderen die thuis geen Nederlands spreken, door de scholen te verbinden en de ouders naar De Centrale te laten komen voor het toonmoment, hoopt de organisatie om wat meer cohesie en verbinding te verkrijgen. Zingen doet dat al op zichzelf, maar net in De Centrale, hét specialisatiecentrum voor wereldmuziek, is er dat extra beetje ruimte om over grenzen heen te kijken. Net daarom is het ook belangrijk dat de leerlingen van De Sassepoort, waar buitengewoon onderwijs wordt gegeven, er ook deel van uitmaken. De organisatie, Brede School, is een initiatief dat ervoor zorgt dat iedereen in de buurt van een school zich verbonden voelt met die buurt én omgekeerd.