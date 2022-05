Wereld Hamburgerdag: dit zijn de beste hamburgerrestaurants in Gent

GentOp 28 mei is het Internationale Hamburgerdag: een dag in het teken van de typisch Amerikaanse snack. Hoe kan je dat beter vieren dan door zelf hamburgers te gaan eten of aan huis te laten leveren? Goede, smaakvolle hamburgers dan wel. In Gent kan je op heel wat plekjes terecht. Hieronder onze tips.

Jilles

Al meer dan tien jaar jaar kan je in de Tentoonstellingslaan, vlak aan de cinema, terecht voor heerlijke burgers en bier van Jilles. Op de kaart staan klassiekers maar ook atypische hamburgers zoals de Zuiders-Belgische burger met chorizo en gesmolten brie, of de burger met gestoofde appel, witloof en currysaus. Ook vegetarische en veganistische eters komen hier aan hun trekken. Leuk detail: elke roodharige die bij Jilles Bier en Burger binnenstapt, krijgt gratis bier. De oorzaak hoef je niet ver te zoeken: de eigenaar heeft zelf een bos roste krullen.

Tentoonstellingslaan 165, 9000 Gent.

Volledig scherm Het interieur van Jilles: warm en gezellig © Jilles Beer & Burgers

Tush

Tush is begonnen als pop-uprestaurant in Dampoortstraat, en werd al snel razend populair. In de eerste week waren er al klanten die vier keer terugkwamen. Dat er een vast restaurant zou komen, was dan ook evident. Dat gebeurde eind vorig jaar. Tush herrees in de Hoogpoort, recht tegenover Bookz and Booze, met haar heerlijke burgers. Gaande van een klassieke cheeseburger tot gestoomde broodjes met gefrituurde kip en Japanse sandwiches met buikspek. Overheerlijk.

Hoogpoort 50, 9000 Gent.

Volledig scherm Tush © Tush

Nub

Nog een nieuwkomer in het Gentse hamburgerlandschap: Nub. Pal in het centrum van de stad. Hier kan je terecht voor ‘geplette burgers’, waarbij het vlees geplet wordt tijdens het bakken waardoor het een geconcentreerde, gekarameliseerde smaak krijgt. Een trend die is overgewaaid uit Los Angeles volgens de uitbaters. De broodjes worden gemaakt met aardappelzetmeel, wat ze extra mals maakt. Niet-vleeseters: niet getreurd. Er is ook een vegetarische (niet-geplette) burger met falafel en hummus.

Cataloniëstraat 3, 9000 Gent.

Volledig scherm Jeugdvrienden Lauria Domunico en Sami Yazidi voor hun nieuw restaurant NUB in Gent waar ze 'smahed burgers' verkopen. © Jill Dhondt

Patrick Foley’s

Patrick Foley’s is een Ierse pub, en toch staat het gekend voor zijn heerlijke burgers. Wie ze in één zitting kan opeten, verdient respect, want het zijn kanjers. Zo is er de hamburger met gefrituurde geitenkaas, met rund en guacamole, en met lam en Tzatziki. Ook hier vind je vegetarische en veganistische burgers tussen het aanbod. Alle burgers worden gepaard met een royale portie frietjes. Belangrijk om weten: wie toch liever trouw blijft aan de Ierse traditie, kan hier evengoed bangers and mash of fish and chips eten.

Recollettenlei 10, 9000 Gent.

Volledig scherm The Lamborghini. © rv

Uncle Babe’s

Net zoals Jilles, is Uncle Babe’s al jaren een gekend adres in Gent voor hamburgerliefhebbers. Wat niet wil zeggen dat beide restaurants over dezelfde kam kunnen geschoren worden. Uncle Babe’s is een typische Amerikaanse bar waar cheeseburgers, burgers met een paardenoog, met gefrituurde kabeljauw en huisgemaakte tartaar en ander lekkers te krijgen is. Om je vingers bij af te likken. Als side kan je kiezen tussen aardappelpartjes, uienringen of salade.

Sluizekenstraat 2, 9000 Gent.

Volledig scherm Uncle Babe's © rv

Manhattn’s Burgers

Nog een aanrader als het gaat om hamburgerrestaurants in Gent: Manhattn’s Burgers. Gelegen op de Graslei (maar ook in Parijs, Brussel en Antwerpen). ‘Proef New York’, is de slogan van de keten. Alle burgers bestaan uit Irish Angus beef en huisgemaakte buns. Daarbij komen Belgische, handgesneden frietjes. Verrukkelijk.

Graslei 10, 9000 Gent.

Volledig scherm Manhattn's op de Graslei © Wannes Nimmegeers