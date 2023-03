Werd Valentin (23) door vrienden in de steek gelaten? Zoektocht naar vermiste jongeman in Handelsdok verdergezet

Valentin Footman (23) uit Waals-Brabant was afgelopen vrijdag naar Gent afgezakt om de bloemetjes buiten te zetten met enkele vrienden. Ze zouden naar de Kompass Club aan de Nieuwevaart in Gent gaan, maar daar zou Valentin uiteindelijk geen voet binnenzetten. Zijn vrienden deden dat wel. Sinds 00.30 uur ontbreekt elk spoor van hem. De federale politie hernam dinsdag de zoektocht.

Samen met enkele vrienden was Valentin Footman (23), afkomstig uit Incourt, een gemeente in Waals-Brabant, naar Gent gekomen voor een avondje uit. Het groepje vrienden was van plan om naar Kompass Club aan de Nieuwevaart in Gent te gaan. Valentin was bij het aankomen aan de discotheek echter al redelijk onder invloed, waardoor hem de toegang werd ontzegd door de portier.

Zijn vrienden mochten wel binnen en deden dat ook. Valentin bleef alleen achter. Het is voorlopig nog steeds onduidelijk wat er precies met de jongeman gebeurd is. Omstreeks 00.30 uur begon hij aan zijn omzwerving. Sindsdien ontbreekt elk spoor van de jongeman. Speurders weten niet in welke richting de man gewandeld zou zijn, maar bronnen dichtbij het onderzoek laten weten dat hij vermoedelijk richting Gent-Dampoort gewandeld zou zijn.

Volledig scherm Zoektocht naar Valentin verdergezet. © DVEG

Het is ook die route die maandag uitgekamd werd door de federale politie, samen met de lokale politie en de cel vermiste personen. Er werd zelfs een helikopter ingezet, maar het resultaat was na een dag zoeken negatief. Omstreeks 17 uur werd de zoekactie maandag gestaakt. Dinsdag wordt er opnieuw gezocht naar Valentin, dit keer in het Handelsdok in Gent. “Er worden drie boten met een sonar ingezet, samen met twee duikteams van de Ciciele Bescherming”, zegt Alain Remue van de Cel Vermiste Personen. “Voorlopig is ook nu het resultaat negatief, maar we blijven zoeken.”

Valentin is 1,79 meter lang en normaal gebouwd. Hij heeft lang bruin haar met ‘mèches’, een baard en snor. Hij draagt een bril. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een donkerbruine broek, een beige sweater met kap van het merk Nike, een pet en sportschoenen Air Max van het merk Nike. Heeft u meer informatie over deze zaak? Laat het weten via het gratis nummer 0800/30 300.

