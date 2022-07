Werd man (53) ‘voor de grap’ in water gegooid na Gentse Feesten? Verdachten nog altijd spoorloos

Alles over de Gentse Feesten vind je in ons dossier .

Een buurtbewoner schrikte zondagochtend op van fel geroep en geschreeuw ter hoogte van de Lousbergbrug. Uit haar raam zag ze hoe twee mannen een derde heen en weer schommelden en vervolgens in het water gooiden vanop de brug. Een vierde persoon stond erbij, maar nam niet deel. Het slachtoffer, een 53-jarige man, kwam in het water terecht, maar kwam niet meer boven water. De twee mannen sloegen op de vlucht, de andere snelde in een andere richting weg.

Die laatste rende weg in de richting van de Kasteellaan. Daar nam hij zijn telefoon en belde hij een kennis op. Even later stapte hij in in een voertuig met Nederlandse nummerplaat. Ondertussen waren de hulpdiensten ingelicht en ter plaatse gekomen. Duikers van de brandweer gingen het water in en haalden met behulp van een kraan het levenloze lichaam uit het water. Speurders van de politie gingen intussen aan de slag met de camerabeelden van op en rond de brug. Ze kwamen tot de vaststelling dat de man samen met drie andere mannen uit de richting van de Brabantdam en het Sint-Annaplein kwam gewandeld.