Werd ‘makakken-filmpje’ gemanipuleerd? “Het is een van de hypotheses die onderzocht worden”

Als de politie effectief ‘pak de makakken heeft geroepen’, is dat onaanvaardbaar. Daar is iedereen het roerend over eens. Vraag is alleen of het echt gebeurd is. Zo werd dinsdagavond op de gemeenteraad al opgevoerd dat het even goed ‘pak ze manneke’ kon zijn, want op de beelden wordt stevig over en weer geroepen. Ook is niet duidelijk wie de woorden heeft uitgesproken. En nu duikt ook het gerucht op dat niet de beelden zelf, maar wel het geluid erbij gemanipuleerd zou zijn. Burgemeester De Clercq vroeg al het onderzoek af te wachten en dat onderzoek wordt effectief grondig gevoerd. “Ik meen inderdaad dat Gent, haar gemeenteraadsleden en haar flikken recht hebben op de volledige waarheid”, reageert korpschef Filip Rasschaert. “Daarom wordt de nodige tijd vrijgemaakt en worden alle mogelijke middelen en expertise ter beschikking gesteld van de onderzoekers.”

Hypotheses

Of hij weet heeft van het gerucht dat het om een gemanipuleerd filmpje zou gaan? “Over het onderzoek zelf kan ik niks zeggen”, reageert Rasschaert. “Maar het klopt dat er zeker drie hypotheses onderzocht worden: of het een stem is van een agent, of het een stem is van iemand anders en of het een manipulatie zou zijn van de stem van een hondenbegeleider naar zijn hond toe, waarbij klassiek taalgebruik zoals ‘pak ze’ of andere woorden bewust vervormd werden.”

Dat het filmpje eerst zonder geluid op sociale media verscheen en pas later met geluid kan die hypothese kracht bijzetten. Ook het feit dat politiehonden getraind worden met duidelijke commando’s - en daar zit ‘pak de makakken’ niet bij - maakt dat er twijfel bestaat over wie de zin uitsprak, als hij effectief zo werd uitgesproken. Daarom is het onderzoek naar deze feiten onderzoek zo belangrijk. “Onze stad is van iedereen”, zei burgemeester Mathias De Clercq dinsdag al op de gemeenteraad. “Als zou blijken dat deze uitspraken toe te wijzen zijn aan onze politiemensen, dan strookt dat niet met de waarden van ons korps.”