Welkom in (het café van) de toekomst: robotarmen voor je cola, slim textiel en draagbare zonnepanelen op Innovatiecampus

De robotarmen (officieel ‘cobots’ van Industrial Cobotics) die de leerlingen van het Einstein Atheneum in Evergem hebben geprogrammeerd, nemen een flesje Fanta uit een bak en brengen het naar de tafel. Onder het toeziend oog van juryleden, geïnteresseerden en de leerkracht, opent een andere arm het flesje en giet dat zonder morsen in een glaasje. Kort applaus, verdiend ook. En een beetje gebibber bij de zes leerlingen, want pas dinsdag, de dag voor de wedstrijd dus, kregen ze het helemaal goed. ‘Het café van de toekomst’ heet hun project dat ze indienden voor de Innovatiecampus 2021.

“Oorspronkelijk moesten we een rioolrobot maken, maar dat is niet helemaal gelukt”, legt het team uit. Er zijn wat etappes voorafgegaan aan de samenwerking met Industrial Cobotics, maar twee dagen voor de lancering op Innovatiecampus mochten ze de peperdure apparatuur lenen en de programmatie afwerken. Leroy, Tristen, Jan, Myrdynn, Arne en Michiel komen uit drie afdelingen van het Einstein Atheneum en werkten eerst twee weken aan de code en het achterliggende idee. Vervolgens werd de finale versie op twee dagen getrimd. “Veel stress”, geven ze toe. Op het ‘making-off’-filmpje dat te zien is bij de presentatie, zie je dan ook de blijdschap. Het ziet er ook een beetje uit als science fiction. “Een artificial intelligence voor het klantenpraatje kan misschien ook nog wel”, zegt Leeroy.

Volledig scherm Het café van de toekomst op Innovatiecampus in Gent: een project van Einstein Atheneum. © svwg

Twaalf scholen kregen net zoals vorig jaar een ‘industriepartner’ van Accent. In het geval van het Einstein Atheneum is dat Industrial Cobotics, maar ook ‘zachtere’ takken zoals Happiness@Work zijn vertegenwoordigd. De studenten van het Sint-Paulusinstituut zochten voor hen een manier om het geluk van de werknemers anoniem te bevragen. “We moesten veel samenwerken met andere afdelingen”, zeggen de tweedejaars Lotte, Naima, Mona en Alexi. “Als doorstroomschool (het voormalige ASO nvdr.) heb je niet altijd de technische knowhow, maar we kunnen wél ondernemend zijn en onze hand uitsteken. Zo hebben we het hokje niet zelf gemaakt, maar wisten we wél dat je het niet volledig uit hout kan maken”.

Volledig scherm Innovatiecampus 2022 in Gent: Zonnepanelen die je kan meenemen. © svwg

Twaalf Vlaamse scholen tonen er hun ‘mature’ product. “Tientallen scholen schreven zich in, een twaalftal projecten hebben wij nog een klein duwtje gegeven zodat iedereen een echt ‘product’ kon laten zien”, zegt men bij Fluxxlab, dat de jongeren ondersteunt. Er is een publieksprijs, een prijs van Control F en de wisselbeker. Die ging vorig jaar naar Tectura Merelbeke, voor een ventilatiesysteem uit herbruikbaar materiaal. De school staat er dit jaar opnieuw, met zonnepanelen die je kan meenemen, bijvoorbeeld op fietsvakantie.

Ook een basisschool uit Gent (GO! Basisschool De Klaver) neemt deel: zij leren virtueel lassen, zodat dat veiliger kan. Campus GO! Impuls uit Oostakker maakte dan wél weer een rioolrobot. Wie wint, weten we pas echt morgen, maar co-organisator, jurylid en mede-Maker Faire-oprichter Henk Rijckaert benadrukte dat het proces ook al heel wat waard is. “Als jullie innovatief hebben nagedacht, dan hebben jullie eigenlijk al gewonnen”. En een drankje uit die geautomatiseerde zomerbar, die kregen we dus sowieso. Santé op alle deelnemers.