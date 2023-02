Wélke onderbroeken? Opletten geblazen in de Oude Houtlei morgen

Reportage Gents wondverzor­ger Ihor (56) over 1 jaar oorlog: “Gelukkig zal ik nooit meer zijn, zelfs niet als de oorlog vandaag stopt. Ik heb te veel gezien”

De oorlog in Oekraïne is één jaar bezig. Precies de helft van dat oorlogsjaar was de Gentse wondzorgexpert Ihor Vitenko (56) in zijn vaderland om de wonden te verzorgen van duizenden Oekraïense soldaten. Hij verpleegde ook burgers maar moest daar na twee weken mee stoppen. “Schotwonden bij soldaten, daar zit nog een ‘logica’ in, maar burgers met afgesneden borsten en oren en een Z gekerfd in hun buik? Ik ging eraan kapot.” Het jaarverslag van een getraumatiseerd vrijwilliger.