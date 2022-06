Wel degelijk een verband tussen aanranding 14-jarig meisje en zelfdoding: zaak van zedenfeiten op Westerbegraafplaats gaat naar assisen

Vijf verdachten

Causaal verband

Raan Colman, de advocaat van een van de verdachten, is het namelijk oneens met de beslissing van de correctionele rechtbank om de zaak te herkwalificeren. “Wij gaan in beroep omdat de juridische analyse niet klopt. Er is volgens ons geen oorzakelijk verband tussen de wanhoopsdaad van het meisje en de feiten, want er waren voordien al pogingen. Het is bijzonder schrijnend dat de vader van het meisje geen onmiddellijke hulp kon vinden binnen de jeugdpsychiatrie. Deze zaak toont aan dat we op vlak van psychiatrische hulpverlening nog serieuze stappen moeten zetten in dit land.”