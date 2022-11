Weinig animo voor WK in Gent: slechts 7 ‘meldingen’ voor evenementen met meer dan 100 mensen

Gent Na Vrijmoed, In De Wulf en Publiek, beginnen Aram en Michel hun eigen restaurant in Gent

Aram Schuyesmans en Michel Neerinckx, beiden dertig, kookten al in toprestaurants zoals Publiek, Vrijmoed en In De Wulf. Nu beginnen de vrienden hun eigen restaurant in Gent, op de plek waar vroeger Het Gouden Hoofd was. Je kan er terecht voor een frisse pint of een lekker glas wijn, maar ook voor een (betaalbaar) zesgangenmenu.

