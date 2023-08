Wegpiraat knalt tegen geparkeerde auto, verliest nummerplaat en neemt nadien de vlucht

Sociaal restaurant en ontmoe­tings­plaats in Heilig Hartplein bijna klaar voor opening

De Heilig Hartkerk in Sint-Amandsberg zal in het najaar opgeleverd worden en tegen het voorjaar van 2024 zou het sociaal restaurant de deuren moeten openen. Dat weet burgemeester Mathias De Clercq na een vraag van gemeenteraadslid Veli Yüksel (Open Vld). “ De ontmoetingsplaats zal het sociaal leven in deze volkse buurt extra boost geven.”