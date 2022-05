Wegpiraat (60) pleegt verscheidene verkeersinbreuken om snel bij zieke dochtertje te geraken

Gent Bestuur­ster (51) in levensge­vaar nadat ze met Smart inrijdt op vrachtwa­gen op R4

Op de R4 in Zwijnaarde is een 51-jarige vrouw vrijdagavond levensgevaarlijk gewond geraakt. Ze reed met haar Smart in op een vrachtwagen en zat gekneld. De brandweer diende haar te bevrijden, waarna ze naar het ziekenhuis werd overgebracht.

1 mei