Weg met de Wandelbus: tergend traag voertuig verdwijnt uit Gent

GentHelemaal onverwacht is het niet, want een succes is het nooit geweest. De Wandelbus - ingevoerd om mensen die minder goed te been zijn vooruit te helpen in het grote voetgangersgebied van Gent - verdwijnt na de zomer. 480.000 euro per jaar betaalde de stad aan Keolis voor de inzet van 3 elektrische busjes, maar die reden vooral leeg rond.

Het invoeren van het circulatieplan in 2017 werd voorafgegaan door zware kritiek. De meerderheid zou mensen die niet kunnen fietsen of wandelen de toegang tot het centrum ontzeggen. Daarop ging het stadsbestuur op zoek naar een manier om mensen die minder goed te been zijn, toch vooruit te helpen in het voetgangersgebied. Een gratis elektrisch busje dat aan een slakkengang een vaste route aflegde, en overal kon stoppen, leek de oplossing. Het moest vooral tonen dat iedereen welkom bleef in het centrum.

Leeg

Het busje werd wel gebruikt, maar een groot succes werd het nooit. Drie exemplaren maalden hun rondjes - bijna permanent tot ze in de eerste lockdown werden stilgelegd - maar de busjes bereikten nauwelijks hun doelgroep. Rolstoelen konden er niet in en kinderbuggy’s bleken ook een probleem. Toeristen en studenten vonden ze overigens wel plezant.

In 2019 - het laatste ‘normaal jaar’ voor corona - stapten volgens de stad 80.000 passagiers op. Maar dat blijft omgerekend een dure grap, aan 6 euro per ritje. De realiteit was dat de busjes vooral leeg rondtuften. “Toch was het zeker geen nutteloze investering", benadrukt mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen). “De wandelbusjes waren nodig om de mensen mee te krijgen in het verhaal van het circulatieplan. Het is ook niet abnormaal dat een overheid investeert in openbaar vervoer, Vlaanderen legt ook bij in de kost van bus- en tramritten. Het wandelbusje heeft de resultaten gehad die het moest hebben.”

Het voortbestaan van de busjes lag wel al langer op tafel. Nu het driejarig contract met Keolis afloopt, heeft de stad beslist dat niet te verlengen. Op 31 augustus rijden de wandelbusjes de laatste keer rond. Alternatieven voor minder mobiele mensen zijn er nog niet, maar de stad gaat er wel naar op zoek. “We onderzoeken welk alternatief we het beste kunnen voorzien met het vrijgekomen budget", zegt Watteeuw. “Recent werd al beslist een proefproject met taxifietsen uit te breiden naar het centrum, maar dat alleen zal in principe niet volstaan. We onderzoeken ook een samenwerking met de taxisector of De Lijn. Tegen september zal duidelijk zijn hoe mensen die minder te been zijn zich zullen kunnen verplaatsen doorheen het voetgangersgebied.”