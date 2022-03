Weg met de bestelwagen, hier is de pakjesboot op zonne-energie: “Geen brandstofkosten of tijdverlies in de file meer”

Gent Jongeman (23) vrijgespro­ken na beschuldi­ging van verkrach­ting aan de Bijloke: “Camera­beel­den gaven de doorslag”

Een 23-jarige man is in de Gentse rechtbank vrijgesproken voor een verkrachting van een jonge vrouw aan de Bijloke in Gent. De rechter gaf aan dat er onvoldoende bewijzen waren. De camerabeelden van die avond, waarop te zien was dat de jongen en het meisje arm in arm wegwandelen nadat ze seks hadden gehad, gaven de doorslag. De jongeman wenst nu klacht neer te leggen omdat hij vijf maanden onterecht in de cel heeft gezeten.

21 maart