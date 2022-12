WEERBERICHT. Vanochtend lichte regen en bewolking in Gent

GENT ‘Brood’nodige actie voor Armste Week in het SMAK

De prijs van een brood, da’s toch dé manier om te weten of het leven nu echt zoveel duurder is geworden (of net niet). Daarom vraagt het SMAK de komende tijd 2,70 euro extra voor een toegangsticket, de prijs van een brood. Vrijwillig, het gaat om een actie voor de Armste Week. Er is ook een veiling waarvan de opbrengst naar het goede doel gaat.

16 december