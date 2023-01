WEERBERICHT: Vanochtend bewolking in Gent

Gent LEVENSVER­HAAL. Gynaeco­loog Marc Vrijens (78) overlijdt na slepende ziekte: “Hij zette meer dan 10.000 Gentenaars op de wereld”

Marc Vrijens is niet meer. De dokter, geboren in Hasselt maar op-en-top Gentenaar, overleed op 78-jarige leeftijd. Als gynaecoloog in het Jan Palfijnziekenhuis bracht hij naar schatting zo’n 15.000 kinderen ter wereld. “Dokter Vrijens was er nog een van de oude stempel”, zegt collega Frank Ingels. “Bij elke geboorte was hij er zelf bij.” Een portret.

