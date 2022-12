WEERBERICHT. Overwegend bewolkt met lichte regen in Gent vanochtend

Gent/Laarne Gentse autodieven verschepen Mazda’s en Toyota’s naar Afrika vanuit Laarne

De Federale Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen heeft maandag twee personen opgepakt die ervan verdacht worden gestolen wagens via België naar Afrika te verschepen. Eén van hen is aangehouden, de andere is vrij onder voorwaarden.

25 december