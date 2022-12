WEERBERICHT. Kans op zware regen en bewolking in Gent vanochtend

GENT 138 jaar nadat Pieter Bruggeman wijn en likeur begon te verkopen, verandert jeneversto­ke­rij van naam

La Martiniquaise Benelux, dat is de nieuwe naam van distilleerderij Bruggeman uit Gent, die al sinds 1884 sterkedrank stoken. Het bedrijf is vooral bekend van jenevermerken zoals Smeets, Hertekamp en Peterman en het kinderdrankje Kidibul. De thuisbasis van Bruggeman ligt in Gent aan de Wiedauwkaai, maar in 2018 nam het het Nederlandse IPD over. De naam moet dat reflecteren.

