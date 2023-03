WEERBERICHT. Kans op helder weer in Gent vanochtend

Voorlopig geen lofts in histori­sche havenloods op Muide: stad Gent ketst vergunning af

Na een eerder njet in 2018 is de verbouwing van Loods 20 opnieuw geweigerd. Net als de twee andere historische havenloodsen op de Muide wil projectontwikkelaar Dirk Valvekens ook hier woningen in onder brengen. Maar dat loopt niet van een leien dakje. “Wij moeten water met vuur verzoenen.”