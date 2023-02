WEERBERICHT. Kans op bewolking in Gent vanochtend

Nog niet al het licht in Ledeberg ging uit, maar dat is normaal. “Elke nacht meer straten in het donker”

In de nacht van zondag op maandag ging voor het eerst de straatverlichting uit in Gent, een besparingsmaatregel die in december werd aangekondigd. Ledeberg was de eerste deelgemeente waar dat zou gebeuren, maar in heel wat straten bleef het licht gewoon branden.