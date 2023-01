WEERBERICHT. In Gent zwaarbewolkte ochtend en lichte regen

Gent Veel kritiek op ‘vroege’ einde Winterfees­ten: “Hoezo nu al gedaan? Het is nog een week kerstvakan­tie!”

Op 31 december hebben de kraampjes van de Gentse Winterfeesten voor het laatst hun luikjes gesloten, de afbraak van het evenement is al in volle gang. Dat is niet naar de zin van vele handelaars, die al dat extra volk graag naar het centrum zagen komen. Maar ook gezinnen moeten teleurgesteld afdruipen. “Tijdens de afbraak van de kraampjes vroegen sommigen zelfs hoe laat we open zouden gaan.”

2 januari