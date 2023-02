WEERBERICHT. In Gent kans op zware neerslag en bewolking vanochtend

Gent Van een expo met Chinese comics tot films: Gent een maand lang in de ban van het hedendaag­se China

Van 2 tot en met 29 maart vindt de vierde editie van het Made in China festival plaats. Opnieuw worden er op verschillende locaties in Gent – van de Minard tot Sphinx Cinema – films getoond, debatten georganiseerd, muziek gespeeld en meer om het hedendaagse China in de kijker te zetten.